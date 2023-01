Radzinski pleit voor meer ex-spelers in clubbestuur Anderlecht: "Bij PSV of Ajax pakken ze het veel beter aan"

Anderlecht zit in de grootste crisis uit zijn bestaan en de supporters zien het heel somber in. Er wordt vooral gewezen naar het gebrek aan voetbalkennis in het bestuur. Iets wat ook ex-speler Tomasz Radzinski aanhaalt.

Radzinski ziet dat er te veel gewijzigd is aan de top en te veel de nadruk op het verkeerde werd gelegd. "Op vlak van business is het door hen absoluut verbeterd, maar het sportieve ontbreekt. Anderlecht heeft nood aan clubmensen. Ex-spelers. Mensen die het DNA van de club kennen. Op Pär Zetterberg en Vincent Kompany na zijn die er amper geweest", zegt hij in HLN. Hij pleit voor meer mensen die weten waar Anderlecht voor staat. "Nu hebben ze een Deense sportief directeur aangenomen, en een trainer zonder ervaring die de competitie ook niet kent. Ik vind dat wat bizar. Bij PSV of Ajax pakken ze het stukken beter aan. Zij bieden hun ex-spelers functies aan in de staf of het bestuur. Dat werkt. Waarom zou Anderlecht zo’n plan op lange termijn niet kunnen uittekenen, met spelers die succes hebben gekend bij de club?" "Als de juiste positie zich aanbiedt, ik zou niet twijfelen. Maar niet als enige ex-speler. Ik zou niet hetzelfde willen meemaken als Luc Nilis, die al na een korte proefperiode bedankt werd. Dan zou ik mijn hart voor Anderlecht volledig verliezen. Maar als een viertal ex-spelers zou worden ingezet binnen de club, zou ik niet liever willen dan de club in ere te herstellen."





