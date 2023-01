🎥 Yira Collins Sor, nieuwkomer bij Racing Genk heeft al een goede band met Wouter Vrancken: "Ik moest op instinct voetballen en dat is gelukt"

Na moeilijke maanden bij Slavia Praag gaat het nu gebeuren voor Yira Collins Sor. De Nigeriaan voelt zich duidelijk al goed bij zijn nieuwe trainer Wouter Vrancken.

Yira Collins Sor kende een aantal moeilijke maanden voor zijn transfer naar Racing Genk. Dat kan u HIER lezen. Tegen Westerlo maakte hij het belangrijkste doelpunt van de wedstrijd, namelijk het enigste en dit leverde dan ook direct de drie punten op. Hij was dan ook zijn trainer dankbaar voor het vertrouwen en de kansen.

“De coach zei me voor de match dat ik niet hoefde te twijfelen. Gewoon relaxed spelen en niet bang zijn om fouten te maken. Ik moest op instinct voetballen en dat is gelukt, denk ik. Ik scoor zelden met links, maar dit was wel een van mijn betere goals”, zei Yira Collins Sor tegen de verzamelde pers na de wedstrijd.