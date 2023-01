Aad de Mos gaat ver: "Coucke en Vandenhaute blijven maar mensen misbruiken"

Aad de Mos ziet de malaise bij RSC Anderlecht met lede ogen aan. De houding van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute kan hij allerminst appreciëren.

Volgens De Mos valt en staat alles met voetbalvisie. “Marc Coucke en later Vandenhaute hebben natuurlijk wel een financiële put uit het verleden moeten dichten. De nieuwe partijen hebben veel veranderd. Het kapitaal moet op het veld staan”, zegt De Mos in Het Laatste Nieuws.

“Dat het hen aan voetbal-knowhow ontbreekt in hun visie, kan hen nu ook zuur opbreken. Anderlecht heeft altijd de hoogste kwaliteit gehad van spelers, trainers en bestuursleden. Alles is wat minder nu. Ze lopen wat achter de feiten aan.”

De coach sneuvelt echter altijd als eerste, met eerst Kompany en dan Mazzu die niet voldeden. “Nu worden er twee mensen gebruikt - of misbruikt - uit Denemarken om de boel op te kuisen. Een vergiftigd geschenk voor hen.”

“'t Is ook voor hen niet prettig om sterkhouders de deur te wijzen. Als de fans niet meer bij de coach terecht kunnen, zoeken ze het bij de leiding. Zo gaat dat in het voetbal. Anderlecht zit in een diep moeras en moet zich nederig opstellen, met een goeie voetbalvisie.”