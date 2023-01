FC Barcelona en vooral Gavi doen Real Madrid pijn in 'El Clásico'

In de finale van het toernooi om de Supercopa, die werd afgewerkt in Riyad, was Barcelona zondagavond veel te sterk voor rivaal Real Madrid: 1-3. Gavi was de uitblinker bij Barcelona.

Xavi heeft zijn eerste prijs te pakken als trainer van Barcelona. Deze direct ten koste van de grote concurrent, Real Madrid. Gavi en Lewandowski waren de grote uitblinkers.

Eerste helft

Real Madrid had in de eerste helft amper één doelpoging. Wie anders kan Karim Benzema zorgde hiervoor. Verder had Barcelona weinig te duchten van de aartsrivaal. Een hard schot van Robert Lewandowski werd nog tegen de paal getikt door Thibaut Courtois, maar na 32 minuten was het wel raak voor de ploeg van Xavi.

Via Sergio Busquets en Lewandowski kwam de bal bij Gavi die van dichtbij toesloeg: 0-1. In de laatste minuut van de eerste helft verdubbelde Barcelona de marge. Nu was Gavi de aangever en Lewandowski de afmaker. 0-2 met de rust.

Tweede helft

Het bleef Barcelona dat de betere ploeg was. Courtois voorkwam doelpunten van Ousmane Dembélé en Lewandowski, voordat Pedri de bal voor het intikken had bij de tweede paal na een voorzet van Gavi. Real Madrid probeerde wel, maar kon pas in de toegevoegde tijd de eerredder tegen de netten werken via Karim Benzema.

Zo won Barcelona de Supercopa met overduidelijke 1-3 cijfers van Real Madrid.