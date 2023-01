Killian Sardella wil niet naar beneden kijken in het klassement: "Maar Zulte Waregem en Seraing mogen niet onderschat worden"

Killian Sardella relativeert de goal van Anderlecht tegen Club Brugge.

Anderlecht had heel wat geluk bij hun goal tegen Club Brugge. "Natuurlijk hebben we een beetje geluk. We forceren dit doelpunt misschien en dat is dan ook omdat we erin zijn blijven geloven", aldus Killian Sardella. "We hebben echt alles gegeven en ja, we hadden een beetje geluk."

Anderlecht had moeite om een kans te creëren en had zelfs geen enkel schot op doel. "We hebben misschien een hele lage xG (0,16, red.) maar we scoren nog steeds een doelpunt. Ik denk dit soort doelpunten mentaal erg belangrijk zijn en ons kunnen helpen", zei Sardella nog.

Zulte Waregem en Seraing volgende tegenstanders

Anderlecht ontvangt woensdag al Zulte Waregem, volgende week zondag trekt het naar Seraing. "Nu gaan we ons richten op de komende wedstrijden, die niet makkelijk zullen worden. Op papier is het misschien makkelijker, maar we moeten hen niet onderschatten."

"We kunnen niet licht omgaan met deze ploegen. Zulte Waregem is goed bezig, Seraing speelde gelijk tegen Standard", waarschuwt Sardella. "Anderlecht kijkt natuurlijk nooit naar beneden, maar Zulte Waregem en Seraing mogen niet onderschat worden", besloot de verdediger.