'Reden duidelijk waarom Lior Refaelov niet in wedstrijdselectie zit bij Anderlecht voor duel met ex-ploeg'

Het was toch wel een verrassing. Lior Refaelov reisde niet met de spelersgroep mee om in afzondering te gaan voor het duel tegen Club Brugge.

Geen Lior Refaelov zaterdagmiddag op de bus bij Anderlecht om naar Tubeke in afzondering te gaan. Ook Benito Raman keerde naar huis terug.

Volgens La Dernière Heure sukkelt Refaelov met een hamstringblessure en mist hij daardoor het duel met zijn ex-club. Hij zou één tot twee weken aan de kant zitten.

Wat de reden voor de afwezigheid van Benito Raman is, is momenteel duidelijk. Ook daar wordt gedacht aan een klein kwaaltje dat hem even aan de kant houdt.