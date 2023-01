Gent op een puntje van Club Brugge: "Moeten niet euforisch gaan doen, niveau is er niet"

KAA Gent hield de punten thuis tegen KV Kortrijk en rukt zo ook meteen op in de stand en in de strijd om play-off 1.

"We wisten dat we vandaag de drie punten moesten pakken", opende Sven Kums de debatten na de 2-1 zege tegen KV Kortrijk.

"We hebben een goede zaak gedaan in het klassement, maar het is vooral zaak om naar onszelf te blijven kijken. We moeten de wedstrijden winnen die we moeten winnen."

Niet euforisch

Voor Hein Vanhaezebrouck is er nog geen reden om te hard te dromen van play-off 1: "We moeten niet euforisch gaan doen. We hebben verdiend verloren in Antwerp en we hebben meer dan verdiend verloren in Union."

"Het is hier niet snel crisis en er gebeurden elders dingen, maar ons niveau is niet goed. Dat is de realiteit waar we moeten naar kijken, ook al staan we op een punt van Club Brugge en de vierde plaats."