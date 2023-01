Anderlecht nog steeds grote naam bij aanwinst Dreyer: "Zelfs zonder Fredberg en Riemer was ik naar Anderlecht gekomen"

Anderlecht heeft dinsdag Anders Dreyer voorgesteld. De Deense winger moet paars-wit aan broodnodige statistieken helpen. Maar voor extra druk lijkt dat niet te zorgen.

Anderlecht heeft drie goals gemaakt in het nieuwe jaar, waarvan twee own goals. Ze kunnen dus wel wat offensieve slagkracht gebruiken. "Ik zag al wat wedstrijden en ik denk wel dat het zal klikken. Ik kijk er alvast naar uit. Ik weet niet of er daardoor veel druk op mij ligt, maar druk is geen probleem. Ik ben eraan gewend."

Dreyer speelde inderdaad al bij Brighton en is op 23-jarige leeftijd al aan zijn vijfde buitenlandse club toe. "Brighton was misschien wat te vroeg, maar het was goed voor mij om het verschil tussen de Deense competitie en de Premier League te zien. Bij Rubin Kazan was ik wel klaar, maar dan brak de oorlog uit en ik heb mijn familie in Denemarken. Schrik had ik niet, maar je weet nooit wat er in een oorlog gebeurt. Voor mij was in Rusland blijven geen optie."

Mijn favoriete positie is rechts, maar ik kan ook centraal of links spelen

Anderlecht heeft ook geen 4,25 miljoen voor hem betaald. Door een clausule in zijn contract kon hij voor veel minder weg. "Toen ik naar FC Midttjyland ging, wou ik bepaalde details in mijn contract en daar stemden ze mee in. Dat ik wel veel keuze had? Ja, dat is waar, maar de keuze voor Anderlecht was heel makkelijk. Twee weken geleden hoorde ik voor het eerst van de interesse. Elke jonge Deense speler kent Anderlecht. Zelfs zonder de aanwezigheid van landgenoten Jesper Fredberg en Brian Riemer was ik gekomen. Het is een grote ploeg en het is positief als zo'n team je wil."

Tegen Zulte Waregem zal hij nog niet starten, maar zit hij wel al in de selectie. "Ik heb twee maanden niet gespeeld, maar voel me in vorm. Het is nu nog zaak om een relatie met de spelers op te bouwen. Wat voor speler ik ben? Ik hou van hoge druk en de bal hoog recupereren. Ik speel graag op mijn linkervoet om dan te schieten of te passen. Mijn favoriete speler is rechterwinger, maar ik kan ook centraal of links spelen. Maar liefst op rechts dus."