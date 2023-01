Extra troefkaart voor Mbaye Leye: "Hij is helemaal klaar voor terugkeer"

De nederlaag van Zulte Waregem tegen KRC Genk bleef niet hangen. Nu is RSC Anderlecht de tegenstander.

Woensdag speelt Mbaye Leye met Essevee tegen RSC Anderlecht. En met een extra spits erbij die voor doelpunten kan zorgen.

“Jelle Vossen is helemaal klaar voor zijn terugkeer. Hij is weer volkomen fit en inzetbaar. Hij traint nu al drie dagen met ons. Hij is helemaal klaar en heeft hard gewerkt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Jelle was ook mee naar Genk en trainde daar nog extra op zijn eentje. Hij is op korte tijd enorm geëvolueerd en kan misschien zelfs al starten. Kijk naar Vormer. Zulke jongens kunnen dat aan hoor. Ruud Vormer kan ondertussen ook al 90 minuten aan.”