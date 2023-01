Lorin Parys is duidelijk over doorgeven van abonnementen aan familie of vrienden

Alle tickets in het voetbal moeten op naam staan. Daarmee wil men mensen die niet in het stadion mogen zijn er buiten houden.

Met het nieuws dat tickets altijd op naam moeten staan vanaf nu was het niet meteen duidelijk of je een abonnement nog kon doorgeven aan familie en vrienden.

“Dat blijft perfect mogelijk”, reageert Lorin Parys, CEO van de Pro League, bij Het Laatste Nieuws. “Het Koninklijk Besluit omtrent ticketing bestaat al een tijdje, nu gaan we er strenger op toezien.”

“We hebben alle clubs een instrument gegeven - Free Your Seat - waardoor fans hun ticket of abonnement makkelijk kunnen doorgeven aan iemand anders, onder de voorwaarde dat die andere persoon ook geregistreerd is en dus gekend bij de club in kwestie. De clubs bepalen dan zelf of die overdracht gratis is, of met een eventuele meerkost.”

En dan moet er ook nog controle zijn of de naam op het ticket ook overeenstemt met de persoon die het gebruikt. “Als die nieuwe voetbalwet van kracht wordt, dan krijgen stewards ook de wettelijke mogelijkheid om aan identiteitscontrole te doen.”