Anderlecht eist compensatie en wil Silva anders gerust rest van seizoen in B-kern stoppen

Anderlecht kan niet lachen met de vertrekwens van Fabio Silva. De Portugees weigert nog te spelen en wil een oplossing in januari. Maar paars-wit gaat dat niet zonder compensatie laten gebeuren.

Anderlecht betaalt het volledige loon van Silva, die op huurbasis van Wolverhampton overkwam. Dat bedraagt zo'n twee miljoen voor een jaar. In het huurcontract is ook geen terugroepoptie opgenomen en dus moet er een akkoord bereikt worden met Wolverhampton.

Voor het verbreken van het contract wil Anderlecht compensatie, naast het feit natuurlijk dat ze niet zijn volledige loon gaan betalen. Als daar geen akkoord over bereikt wordt, dreigen ze hem voor de rest van het seizoen in de B-kern te stoppen. Kwestie van ook niet over zich heen te laten lopen.