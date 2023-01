Na het mislopen van Mikhaylo Mudryk richt Arsenal zijn pijlen op middenvelder van AS Roma

Arsenal moet zijn pijlen nu op iemand anders richten. Het vizier staat op de Italiaanse hoofdstad gericht.

Na het mislopen van Mikhaylo Mudryk richt Arsenal het vizier op de Serie A. Volgens Corriere dello Sport denken de Londenaren aan Nicolò Zaniolo. De 23-jarige spelmaker van AS Roma heeft nog een contract tot 2024 en moet tussen de 30 en 40 miljoen euro kosten.

AS Roma nam de middenvelder in de zomer van 2018 over van Inter Milan voor 4,5 miljoen euro. Met de Romeinen won hij de finale van de allereerste Conference League tegen Feyenoord waar toen Cyriel Dessers actief was.