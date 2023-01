Buitenlandse clubs profiteren van malaise bij Anderlecht: 'Sadiki op weg naar Ligue 1'

De situatie bij RSC Anderlecht doet heel veel clubs uitkijken om straffe zaken te doen.

Vorige week werd al duidelijk dat Noah Sadiki in de interesse stond van PSV Eindhoven. Of de Eredivisie een stap vooruit is voor hem, is een ander paar mouwen.

Ook Rangers FC zou de nodige interesse, maar volgens Jeunes Footeux zou er wel eens een veel straffere transfer gerealiseerd kunnen worden.

Zij schrijven dat Lille OSC Sadiki bij RSC Anderlecht wil wegplukken. Daar zal hij wellicht wel de kansen krijgen die Riemer hem niet geeft, waardoor de keuze snel gemaakt zal zijn.

Zijn contract loopt nog tot deze zomer, met een optie voor een extra jaar. Er moet dus dringend iets gaan gebeuren in zijn situatie bij Anderlecht.