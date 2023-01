Vrancken geeft zijn indruk over Anouar Ait El Hadj

KRC Genk speelt vrijdagavond tegen KAS Eupen. Het is uitkijken of El Hadj al zijn opwachting zal maken.

Anouar Ait El Hadj maakte deze week de overstap van RSC Anderlecht naar KRC Genk. Waar hij zal debuteren is momenteel nog niet duidelijk.

"Jong Genk speelt ook morgen en we moeten een beetje bekijken hoe Anouar zich op training voelt. We zullen zien in welke van de selecties hij zal zitten”, zei Wouter Vrancken op zijn persconferentie.

De integratie van de nieuwe pion loopt alvast zoals het moet. “De introductie is goed verlopen. Hij ligt meteen goed in de groep en toont zich heel open, dat maakt het makkelijk. Hij kende hier en daar wel mensen. Het een type dat goed bij onze manier van spelen past.”

Welke positie het zal worden is ook nog koffiedik kijken. “Hij is een heel natuurlijke voetballer. We zien in hem iemand die op de drie posities achter de spits kan spelen en met zijn grote motor zelfs op de acht.”