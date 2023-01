Club en Anderlecht jagen nog maar eens op dezelfde spelers

De wintermercato is het moment om de ploeg te versterken met het oog op de beslissende eindsprint in de competitie.

De voorbije dagen werd al bekendgemaakt dat Anderlecht interesse had om voormalig OHL-aanvaller Thomas Henry over te nemen van het Italiaanse Hellas Verona. Uitgerekend afgelopen weekend liep Henry een zware kruisbandblessure op waardoor hij ook een kruis mocht maken over een mogelijke transfer en het voetbalseizoen 2022-2023.

Bij Het Nieuwsblad weten ze dat Club Brugge enkele dagen voor het ontslag van Carl Hoefkens ook geïnformeerd heeft voor Henry. Met de aanstelling van Scott Parker zou de lijn echter zijn stilgevallen. Ook Dessers zou op de radar hebben gestaan van de regerende landskampioen maar Dessers speelde dit al voor twee ploegen, wat de max is in één seizoen.

En dat is toch wel opvallend te noemen aangezien Club met Yaremchuk afgelopen zomer het transferrecord in België aan diggelen sloeg. Voorlopig voldoet de Oekraïner echter niet aan de verwachtingen in Brugge hoewel Scott Parker hem de voorbije twee wedstrijden de voorkeur gaf op Jutgla.

Die laatste kwam ook al afgelopen zomer over, van Barcelona B. De Spaanse spits maakte voor Nieuwjaar nog mee het mooie weer in competitie en Champions League en stond zelfs dicht bij een WK-selectie voor zijn land maar greep er net naast. Ondertussen is Jutgla helemaal uit vorm geraakt.

Niets nieuws

Het is zeker niet de eerste keer dat Anderlecht en Club achter dezelfde spelers zitten. Vandenhaute hekelde in de zomer van 2021 dat nagenoeg elke speler met wie ze aan het onderhandelen waren ook een bod binnen kreeg vanuit Brugge.