Bekerheld KAA Gent wil weg en is in Frankrijk om met mogelijk nieuwe ploeg te praten

Davy Roef wil weg bij KAA Gent. De doelman verloor zijn plaats aan Paul Nardi en komt er niet meer aan spelen toe. Intussen praat hij met Reims, de ploeg van Will Still.

Roef was in de bekerfinale van vorig seizoen nog de grote man bij KAA Gent. Hij begon het seizoen ook als eerste doelman, maar de Buffalo's gingen nog Paul Nardi halen. Eerst wisselden ze elkaar af in doel, maar toen viel de keuze toch op de Fransman. De voorbije maanden waren dan ook moeilijk voor Roef, die eindelijk dacht zijn plaats in doel te hebben veroverd na het vertrek van Sinan Bolat.

Vandaag ging hij praten met Reims, een mogelijk geïnteresseerde ploeg, maar er is nog geen akkoord gevonden. Ook niet tussen de clubs, maar Roef zou wel hopen dat het in orde komt, want hij wil weg.