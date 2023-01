Degryse ziet Club Brugge wel top vier halen: "Ik vergelijk het met een grieppiek die te lang duurt en waarvoor Parker geen medicijn vindt"

Zeven wedstrijden op rij al niet meer gewonnen. Bij Club Brugge mag je zoiets gerust een crisis noemen. Maar Marc Degryse denkt niet dat ze play-off 1 gaan missen.

Degryse heeft wel een paar vragen bij de opstellingen van Scott Parker, die al veel gewisseld zijn. "Het is me een raadsel waarom Skov Olsen niet in de basis stond. Ik kan niet inschatten waarom hij de voorbije maanden zo in onmin leefde met Club en de trainers, maar hij viel in ieder geval goed in met slimme loopacties en een knappe goal. Hij zorgde voor diepgang en dreiging", aldus Degryse in HLN.

"Dat Parker blijft zoeken, zie je aan zijn wisselende basisploegen. Nu weer met Mechele in de plaats van Sylla, en Mata op de bank. Nusa leek me niet de beste zet. Hij is pas achttien jaar, liep 45 minuten te zoeken en kon niks toevoegen. Yaremchuk heeft dan weer een goal nodig om hem te bevrijden, net zoals Parker een zege nodig heeft. Ik vergelijk Club nu met een grieppiek die te lang duurt en waarvoor Parker geen medicijn vindt."

Club moet beginnen winnen en een reeks neerzetten. "Club heeft genoeg kwaliteit om de top-vier te halen, en dan kunnen ze in de eindsprint nog voor een voorrondeticket van de Champions League strijden", meent Degryse.