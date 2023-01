Fabio Silva reageert op transfer naar PSV en vertrek bij Anderlecht

Fabio Silva werd vandaag voorgesteld bij PSV Eindhoven nadat hij vorige week de deur dichttrok bij RSC Anderlecht.

PSV Eindhoven huurt de Portugese spits tot het einde van het seizoen van Wolverhampton. Hij gaf vandaag een woordje uitleg bij zijn transfer.

“Dit is het juiste stapt op dit moment in mijn carrière. Waarom? Omdat PSV een van de beste ploegen in Nederland is en veel jonge spelers halen hier een hoog niveau. Ik ben een energieke speler en hoop veel goals te scoren en assists uit te delen”, klonk het.

De trainer maakt alvast het verschil. “Mijn zaakwaarnemer en ik hadden het niet alleen over PSV. Er waren ook andere opties. Maar de Trainer Ruud Van Nistelrooy was een van de beste spitsen ter wereld. Ik ben jong en krijg de kans om met hem te werken, dus ik ben als spits heel blij dat ik van hem kan leren.”

En er is nog één iets dat helemaal anders is. “Hier krijg ik bovendien de kans om mee te spelen in een team dat voor de landstitel speelt. Ik ben alvast topfit, want ik speelde bijna alles bij Anderlecht de afgelopen maanden.”