Scott Parker legt uit waarom hij Jack Hendry terug wil bij Club Brugge

Jack Hendry werd onder Alfred Schreuder aan de kant geschoven bij Club Brugge en dit seizoen uitgeleend aan Cremonese.

Club Brugge plukte Jack Hendry weg bij KV Oostende. Het leek een droomtransfer te zijn voor beide partijen, maar beetje bij beetje verloor de Schotse international zijn plaats in de selectie.

Scott Parker verraste deze week met het nieuws dat hij Hendry terug wil halen uit de uitleenbeurt bij Cremonese. “In Italië ging het niet zoals hij het gewild had”, zegt Parker aan Het Nieuwsblad.

“Als de mogelijkheid er is om Jack terug te roepen, moeten we dat doen. Het blijft onze speler. Met Jack erbij kunnen we kwaliteit en concurrentie toevoegen aan deze kern. Dus die kans mogen we niet laten liggen.”