'Gent kaapt populaire 18-jarige international weg voor voeten Beerschot'

In eigen land is hij bijzonder populair en verzamelde hij op 18-jarige leeftijd al twaalf caps voor zijn land. Nu is hij actief in ons land.

Kent u Marselino Ferdinan al? De kans is eerder klein, maar de 18-jarige Indonesiër is wel hot in zijn eigen land. Hij speelt momenteel bij Persebaya Surabaya en ligt er nog anderhalf jaar onder contract, maar voor Europese gegadigden is er een ontsnappingsclausule. Gent of Beerschot? De voorbije dagen werd hij luidop gelinkt aan Beerschot, nu weet Gazet van Antwerpen te melden dat hij op proef is bij Gent. Daar probeert hij in eerste instantie een contract te versieren bij Jong KAA Gent, dat in de amateurklasses speelt.