🎥 Union met kleine kwinkslag richting concurrent bij aankondiging Vertessen: "Een Antwerps bolleke? Neenee!"

Union Saint-Gilloise heeft deze namiddag Yorbe Vertessen officieel voorgesteld. De aanvaller komt op huurbasis over van PSV. Ze hadden concurrentie van Antwerp en dus hadden ze in hun aankondigingsvideo toch wel een kleine kwinkslag in huis gezien ze de strijd gewonnen hadden.

In de video stapt Vertessen het supporterscafé van Union binnen. De waard vraagt hem wat hij wil drinken. Tussen de keuzes ook een 'Antwerps bolleke', maar Vertessen slaat resoluut af. Een Brusselse Castillon kon hem blijkbaar wel bekoren. Welkom Yorbe. Typiquement Saint-Gillois. 🤝 pic.twitter.com/sLMocpuWmo — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 28, 2023





