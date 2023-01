'Club Brugge doet opnieuw een beroep op mental coach Rudy Heylen en moet weer voor zelfvertrouwen zorgen'

Rudy Heylen is opnieuw mental coach van Club Brugge. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Eerder was Rudy Heylen al actief bij Club Brugge. Tussen 2011 en 2018 was hij in verschillende periodes al mental coach bij blauw-zwart. Volgens Het Nieuwsblad zal Club opnieuw op Heylen een beroep doen.

De laatste weken kwam bij Club al enkele keren ter sprake dat het tussen de oren niet goed zit. Zowel trainer Scott Parker als Gouden Schoen Simon Mignolet haalden dat aan.

Afgelopen seizoen werkte Heylen voor Antwerp. Eerder was hij ook al actief bij Standard.