Hein Vanhaezebrouck voelt nattigheid over twee uitgaande transfers: "Budget vrijmaken"

Hein Vanhaezebrouck houdt bij KAA Gent zijn hart vast over wat er nog aan uitgaande transfers kan gebeuren.

De wintermercato loopt dan wel op zijn einde, in de laatste dagen en uren kan nog heel veel gebeuren. En dat weet Hein Vanhaezebrouck maar al te goed.

Zo staat Jens Petter Hauge nog op vertrekken, mogelijk richting Nederland. “Dat weet ik niet. Die situatie is nog altijd dezelfde. Zijn vertrek is nog altijd hangende, maar zolang hij er is gebruiken we hem. We hebben niet al te veel spelers, dus we zijn blij dat we hem nog kunnen laten invallen”, klinkt het.

Ook Davy Roef kan weg, richting Reims. “Er zijn vaak mensen die Reims bezoeken en de champagnestreek eens gaan verkennen. Ik zie daar geen probleem in. Ik weet niet of hij vertrekt, dat hangt niet af van mij. Als hij vertrekt dan komen we in doel toch wel wat in de problemen. We moeten in deze maand budget vrijmaken.”