📷 OFFICIEEL Standard huurt aanvaller van OHL tot het einde van het seizoen

Standard heeft een overeenkomst gesloten met Genoa CFC om een speler te huren tot het einde van het seizoen.

Het gaat om Aleksander Buksa, een 20-jarige Poolse aanvaller die bij Genoa CFC aangesloten is, maar bij OH Leuven zat op uitleenbasis. Hij komt nu als huurspeler naar Standard.

De bedoeling is dat hij vooral zal spelen bij de SL16 FC. Alexander is de broer van Adam Buksa die momenteel bij Lens aan de slag is.