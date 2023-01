Fans Anderlecht laten het nogmaals weten: "Cultuuromslag = uw ontslag"

De supporters van Anderlecht zijn nog altijd niet tevreden met de gang van zaken bij hun club. Vooral de mannen aan de top moeten het blijven ontgelden.

De harde kern van Anderlecht had ook tegen Antwerp enkele spandoeken mee. Vooral de woorden van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute zijn blijven hangen: "Stap 1: Cultuuromslag = uw ontslag", viel er onder andere te lezen.

In de hoek, waar de zware jongens zitten, ontplofte ook al een stevig bommetje. Daar ging het over eigenaar Marc Coucke: "Coucke, neem uw verantwoordelijkheid" stond er in drukletters.