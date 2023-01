Geen begrip voor de woorden van Felice Mazzu: "Gretigheid aan de onderhandelingstafel bij Anderlecht"

Felice Mazzu liet de voorbije dagen een vreemde uitleg horen over zijn vertrek bij Union SG richting Anderlecht.

Volgens Mazzu lag de schuld bij het bestuur van Union SG. “Maar dat viel niet af te leiden aan de gretigheid waarmee hij zich aan de onderhandelingstafel bij Anderlecht meldde”, merkt Peter Vandenbempt op bij Sporza.

Union SG is door zijn vertrek alvast niet door de knieën gegaan. “Bij Union wordt hij alleszins niet gemist. De cijfers zijn verbluffend. Hun laatste nederlaag met inzet dateert van eind september. Het is nog hyperactief op drie fronten.”

De club lijkt zich bijzonder goed aan te passen aan wijzigingen. “Karel Geraerts laat zijn ploeg offensiever, vlotter en gevarieerder voetballen. Teuma is nog altijd sensationeel, Lapoussin als zijn adjudant. Vanzeir is weg, daar is Nilsson met zijn doelpunten en ze reageren ook heel gevat op de transfermarkt met de komst van Yorbe Vertessen.”