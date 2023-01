OFFICIEEL: Standard vangt dan toch zijn miljoen(en) voor overbodige speler

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar op Transfer Deadline Day gaat Standard dan toch nog een prima zaakje doen.

UPDATE: de deal is ondertussen officieel beklonken. Real Valladolid heeft het via de sociale media aangekondigd.

Selim Amallah is al een tijdje door Standard naar de B-kern verwezen omdat hij geen nieuw contract wou tekenen.

Miljoen en bonussen

Real Valladolid had al een tijdje zijn oog laten vallen op de speler, maar Hertha Berlin wilde de boel nog komen kapen.

Nu is er volgens diverse bronnen dan toch witte rook en wordt het wel degelijk LaLiga. Met de deal is een miljoen euro gemoeid voor de Rouches, al kan dat via bonussen nog oplopen tot twee miljoen.