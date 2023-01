Opvallend: Burnley koopt Agyei van Anderlecht en stalt hem bij andere JPL-ploeg

Enock Agyei heeft zoals verwacht vandaag een contract getekend bij Burnley. Anderlecht krijgt daardoor nog een kleine transfersom, maar ziet weer een groot talent vertrekken. En ze gaan hem nog terugzien dit seizoen.

Agyei tekende voor 3,5 seizoen bij de ploeg van Vincent Kompany. Hij vertrekt dus meteen bij paars-wit, maar niet naar Engeland, want Burnley stalt hem de komende maanden bij KV Mechelen, dat ook versterking nodig had, maar weinig geld over heeft.

Voor de beloften van Anderlecht is het wel een kleine ramp, want Agyei was er een belangrijke speler. De kern van de Anderlechtse beloften is al sterk uitgedund en er is onvrede bij de jeugdwerking over de gang van zaken.