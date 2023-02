CIJFER VAN DE WEEK: 829,81 & 23,75 miljoen euro: Chelsea spendeerde meer dan andere topcompetities samen deze winter, wat is de Belgische balans?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de transfers die deze winter allemaal zijn gebeurd. De Premier League is op dat gebied alweer de 'primus' als we kijken naar uitgegeven gelden.

Alles samen is er liefst 829,81 miljoen euro uitgegeven door de Engelse competitie, waarmee Frankrijk (131,4 miljoen euro) en Duitsland (68,27 miljoen euro) op enorme afstand worden gehouden. Chelsea spendeerde op zijn eentje meer dan alle andere competities, onder meer ook door Enzo Hernandez (121 miljoen euro) op transfer deadline day. Maar ook Mudryk (70 miljoen euro), Badiashile (38 miljoen euro), Madueke (35 miljoen euro) en Gusto (30 miljoen euro) staan in de top-10 van recordtransfers deze winter.

De Jupiler Pro League gaf deze winter alles samen 23,75 miljoen euro uit, waarmee we op de elfde plaats staan van alle landen.

Inkomend kwam er 57,84 miljoen euro binnen, waardoor de Belgische competitie wel een positief saldo overhoudt aan deze winter. Met dank aan Onuachu, Foster, Duranville en Salah onder meer.