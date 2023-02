Jack Hendry zondag in de basis? "Nu mag Parker de groep toch al kennen"

Club Brugge pakte tegen Zulte Waregem een zuinige zege, de eerste overwinning van Scott Parker bij blauwzwart.

De eerste overwinning van Scott Parker is een feit. Clinton Mata was er, in tegenstelling tot tegen KRC Genk, wel weer bij.

“Ik vond het een mooi beeld van hem en assistent Rik De Mil na de match. Je zag dat ze daar toch wel een serieus gesprek hadden. Dat is een beetje de taak van De Mil op dit moment, want hij kent de spelers natuurlijk veel beter dan de nieuwe coach”, zei Franky Van der Elst bij Het Laatste Nieuws.

Al begint het wel tijd te worden dat Parker weet welk vlees hij in de kuip heeft. “Nu mag hij de groep toch al kennen. Al vijf matchen gespeeld, een maand aan de slag… Zondag zal Hendry spelen, dat weet je nu eigenlijk al. Ze hebben die toch niet teruggehaald om op de bank te gaan zitten? Dan is het natuurlijk de vraag wie ernaast komt te staan.”