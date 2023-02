Mbaye Leye wil match tegen Mechelen in handen nemen: "Proberen op voorsprong te komen"

Zulte Waregem staat in de degradatiezone, maar ook in de halve finale van de Croky Cup.

Donderdagavond speelt de ploeg van Mbaye Leye de heenwedstrijd van de halve finale van de beker in eigen huis tegen KV Mechelen.

“We willen vooral graag een goede uitgangspositie voor de return afdwingen”, vertelt Leye aan Het Nieuwsblad. “Daarvoor zullen we efficiënt moeten zijn. Zeker op stilstaande fases.”

Daarvoor moet zijn ploeg de match in handen nemen. “We moeten vooral proberen om gewoon op voorsprong te komen. Toch is het geen must want wij hebben ook de mentale kracht om een achterstand om te buigen.”

Met de komst Brüls en Vormer heeft Essevee een stevige stap voorwaarts gezet. “Ruud en Christian zijn daar de beste voorbeelden van. Ik vond bovendien ondertussen ook vooral het evenwicht in mijn benadering van de groep, ik weet nu echt hoe ik ze moet aanpakken.”