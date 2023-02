OFFICIEEL: Genk moest tot na middernacht wachten, maar heeft zijn miljoenen opnieuw beet

In de loop van de namiddag was het al duidelijk dat hij zou verkassen bij Genk en er werd al een vervanger voor hem aangetrokken, maar uiteindelijk duurde het nog lang voor de zaak echt beklonken was.

Genk kreeg een bod van Southampton dat het niet meer kon weigeren. Achttien miljoen euro, met bonussen mogelijk tot boven de twintig miljoen euro, lag op tafel voor Paul Onuachu. Onze topschutter Paul Onuachu ruilt de Cegeka Arena in voor een avontuur in de Premier League. De Nigeriaanse targetman tekent een contract voor 3,5 seizoenen bij Southampton.



Bedankt voor alles, Paul 💙#mijnploeg #riseabovehttps://t.co/ZuYs5rFztV — KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 1, 2023 En dus kreeg de prijsschutter eindelijk zijn droomtransfer waar hij al een tijdje op aasde. En een avontuur in de Premier League, waar hij wel zal moeten knokken tegen degradatie. Het duurde nog lang voor de deal echt geofficialiseerd werd en het werd een strijd tegen de tijd. Gelukkig voor de spits was de transfermarkt in Engeland een uurtje langer open. Hij tekende er voor 3,5 seizoenen.