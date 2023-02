KV Kortrijk-spits wil zich terug in de kijker van de topclubs spelen

Pape Gueye scoorde voor het eerst sinds lang nog eens. Hij wil zich opnieuw in de kijker van topclubs spelen.

Tegen KV Oostende scoorde Pape Gueye nog eens. Het was al geleden van half oktober. Toen scoorde de spits van KV Kortrijk tegen Charleroi.

Gueye hoopt dankzij dat doelpunt terug in een goede periode te zitten, waarin hij veel tot scoren komt. Aan Het Nieuwsblad erkende hij dat het al een tijdje geleden was, maar na zijn goal tegen Oostende denkt hij dat hij snel terug zal scoren.

In de komende 11 wedstrijden hoopt Gueye nog 7 keer te scoren. Hij vindt dat de competitie na het vertrek van Onuachu opnieuw een doelpuntenmachine nodig heeft.

Met die doelpunten hoopt Gueye opnieuw zich in de kijker te spelen. Na vorig seizoen kon hij naar Milwall of Watford, maar een knieblessure gooide roet in het eten. Hij is helemaal hersteld en zijn droom om naar het hoogste niveau in Engeland te gaan blijft.