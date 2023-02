Arthur Vermeeren wordt 18 en ploegmaat is zwaar onder de indruk: "Hij kan nog stappen zetten in België"

Arthur Vermeeren wordt dinsdag 18 jaar. Wat hij als 17-jarige allemaal al liet zien doet het beste vermoeden voor zijn toekomst. Dat denkt ook ploegmaat Jean Butez.

De doelman is zwaar onder de indruk. “Arthur is een groot talent. Hij is zeer intelligent en volwassen voor zijn leeftijd. Hij maakt indruk op ons, elke dag opnieuw. België heeft geluk met zo'n groot talent. Soms moet hij nog leren om efficiënter te zijn op belangrijke momenten in de match. Hij kan nog stappen zetten in de Belgische competitie, om daarna door te groeien naar een groter voetballand. We zijn fier om hem in onze ploeg te ­hebben", zegt Butez in GvA.

Hij denkt ook niet dat hij naast zijn schoenen zal beginnen lopen. “Om zulke sterke optredens te herhalen op het hoogste niveau, zonder enige vorm van zenuwen of stress, dat is indrukwekkend. Sommigen zouden misschien gaan zweven, maar dat is bij Arthur niet het ­geval. Hij is dezelfde, rustige, discrete jongen gebleven en gaat nog gewoon naar school. En dat is goed zo, want het voetbal­wereldje heeft nog veel in petto dat hij nog niet heeft gezien.