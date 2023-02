Edward Still tevreden na 1-1 tegen Westerlo: "Drie punten komen eraan, ben niet gekomen om mooi voetbal te spelen"

Opnieuw een 1-1 voor Edward Still en zijn spelers. Deze keer niet tegen Genk maar tegen Westerlo. Met mondjesmaat beginnen de Panda's punten te pakken.

Gezien de sterkte van de tegenstanders klagen ze in Eupen dan ook niet over de meest recente resultaten. "We pakken een goed punt, tegen een hele goede ploeg. Het was eerst belangrijk om dat punt thuis te houden, in plaats van zes-zeven spelers vooruit te gaan sturen", oordeelt Edward Still, die dus pleitte voor een realistische aanpak.

Tegenstanders het moeilijk maken

Al is het wel enkel met een overwinning dat Eupen echt eens een belangrijke stap voorwaarts kan zetten. "Ik zie aan de kwaliteit van de prestaties dat de drie punten eraan komen. We gaan op dezelfde manier verder tegen Mechelen, en het onze tegenstanders vooral moeilijk maken."

In de eerste helft was Eupen - Westerlo wel een wedstrijd die maar weinig kon boeien. Daar ligt Still niet wakker van. "Ik ben niet naar hier gekomen om mooi voetbal te spelen, wel om Eupen in eerste te houden."