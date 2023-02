Francky Dury over de grootste fout uit zijn carrière: "Ik had toen weg moeten gaan"

Zulte Waregem is in vijf jaar tijd helemaal weggezakt in de Jupiler Pro League.

In 2017 won Essevee de beker en werd de ploeg derde in de competitie. “Er is geïnvesteerd in het stadion en in het trainingscentrum. Dat kost veel geld en er zijn slechte keuzes gemaakt daarna in transfers”, vertelt Francky Dury aan La Dernière Heure.

“Toen kwam Covid en werd het financieel moeilijker, vooral zonder buitenlandse aandeelhouders om de schulden af te lossen. Zulte Waregem had een G5-club kunnen worden, maar ze vielen terug in de rij.”

Dury had ook heel wat aanbiedingen op dat moment. “Ik heb gesprekken gehad met Lille en ik heb contacten gehad met Saint-Etienne en Wolfsburg. In 2017 mocht ik ook naar Brugge om Michel Preud'homme op te volgen. Ik heb nee gezegd en ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Ik had weg moeten gaan.”