Clublegende Lothar Matthäus mengt zich in rel tussen Bayern München en Neuer: "Hij verdient het niet langer om kapitein te zijn"

Manuel Neuer ligt op ramkoers met het bestuur van Bayern München.

Na het WK ging Manuel Neuer wellicht zonder toestemming skiën en brak daarbij nog eens zijn scheenbeen waardoor hij voor de rest van het seizoen out is. En onlangs werd de keeperstrainer Toni Tapalović, een goede vriend van Neuer, ontslagen bij Bayern.

Neuer reageerde en gaf zonder toestemming een interview bij de Süddeutsche Zeitung waarin hij onder meer zei: "Ik had het gevoel dat mijn hart eruit werd gerukt.". Directeur Kahn kon er niet mee lachen en wil in gesprek gaan met zijn kapitein.

Dat Neuer nog kapitein is, vindt clublegende Lothar Matthäus niet kunnen. Hij hekelt vooral de woordkeuze van Neueur. "Zo overdreven. ‘Zijn hart eruit gescheurd.’ Er is niemand dood, er is geen kind ernstig ziek. Er is gewoon een persoon met wie hij erg close was ontslagen. Hij verdient het niet langer om kapitein te zijn", zegt Matthäus bij Sky.