Zelfs bemiddeling van 't Stad helpt niet: 'Gheysens wil Bosuil helemaal afwerken, maar botst op tegenkanting'

Club Brugge kreeg (wederom) een opdoffer van jewelste in het stadiondossier. Maar ook Antwerp FC wil de Bosuil zo snel mogelijk afwerken, maar botst op tegenkanting.

Paul Gheysens toverde de aftandse Bosuil de voorbije jaren al om tot een modern voetbalstadion, maar het zicht blijft knagen. Nochtans wil de voorzitter van Antwerp FC ook Tribune 2 en Tribune 3 zo snel mogelijk heropbouwen.

Het probleem heeft een naam: Tania Mintjens. De Antwerpse zakenvrouw heeft ook de zakelijke rechten op de infrastructuur die op haar gronden staat. Met andere woorden: ook zij moet haar zegen geven voor verdere verbouwingen.

© photonews

Het Laatste Nieuws weet dat die onderhandelingen niet het grootste probleem zijn. Het opstalrecht van de grond loopt echter af in 2052. In het Nederlands: op dat moment wordt de infrastructuur eigendom van de grondeigenaar. Van Mintjens dus.

Patstelling

Iedere investering die Gheysens vandaag doet is er dus eentje die op termijn voor gewin kan zorgen voor de derde partij. In de tussentijd trachtte ook het Antwerpse stadsbestuur te bemiddelen, maar het dossier blijft in een patstelling zitten.