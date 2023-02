Woede bij KV Kortrijk is groot: "De scheidsrechter bepaalde wie won en dat is onaanvaardbaar"

KV Kortrijk moet zich opmaken voor een zware degradatiestrijd. Dat ze verloren tegen STVV afgelopen weekend viel hen ook zwaar gezien de gebeurtenissen in die wedstrijd. Faïz Selemani leek een strafschop te verdienen, maar kreeg die niet.

Selemani nam achteraf zijn schoen mee om te bewijzen waar hij geraakt was. Die schoen vertoonde een gat en de aanvaller van KVK kon er allesbehalve mee lachen dat ref Vergoote er een schwalbe in zag. Ook Bernd Storck sprak er zich over uit. “We kregen een unieke kans om op voorsprong te komen, maar Faïz werd een honderd procent scoringskans ontnomen. De scheidsrechter vond het geen strafschop", aldus Storck.

"Ik heb veel respect voor de arbitrage in België, maar er zijn grenzen. De schoen van mijn speler was stuk, maar de ref gaat niet eens naar het scherm gaan kijken. De scheidsrechter heeft bepaald wie er won en dat is simpelweg onaanvaardbaar."