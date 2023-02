Alderweireld nuanceert uitspraken na Union-Antwerp: "Spijt van opmerking over scheids, stadion Union heeft charme"

Toby Alderweireld was maandag te gast in 'Extra Time' en zijn uitspraken na Union-Antwerp kwamen uiteraard aan bod tijdens de uitzending. De Rode Duivel legt uit dat hij het allemaal niet zo slecht bedoelde.

"De omstandigheden zijn niet ideaal. Het blijft wel zijn charme hebben. Ik wou toen alleen maar uitleggen dat het niet makkelijk is om daar te voetballen", verduidelijkt Toby Alderweireld, terwijl ook de timing van het interview meespeelde.

"Je verliest nadat je vijf minuten voordien een doelpunt tegenkrijgt terwijl je voorts niets weggeeft en een minuut later moet je klaar staan om een interview te geven. Ik was teleurgesteld en heb ook een opmerking gemaakt over de scheidsrechter waar ik een beetje spijt van heb. Dat zeg ik eerlijk, dat had ik niet mogen doen."

Emotie

"Dat is emotie. Dat heb je soms als je niet eens vijf minuten na afloop van een wedstrijd geïnterviewd wordt", besluit Alderweireld.