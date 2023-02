Transfernieuws en Transfergeruchten 08/02: Carrasco - Depay - Evrard - Zaniolo - Rosted - Iraola - Marsch - Craninx Joostens

'Rode Duivel in de zomer naar Camp Nou'

Krijgen we eindelijk nog eens een Belg in loondienst van Barcelona? Het wordt al even gefluisterd en het zit er steeds meer aan te komen. (Lees meer)

Toekomst Gouden Schoen Nicky Evrard is bekend, wachten op officieel nieuws

Nicky Evrard won onlangs de Gouden Schoen bij de vrouwen. Ondertussen is er ook meer nieuws over haar toekomst. (Lees meer)

Leeds wil coach weghalen in Spanje

Rayo Vallecano-coach Andoni Iraola zou wel eens op weg kunnen zijn naar de Premier League. Hij is bij Leeds favoriet om Jesse Marsch te vervangen.

Ex-Buffalo naar Canada

Kent u Sigurd Rosted nog? De ex-speler van KAA Gent verlaat Brondby voor het Canadese Toronto FC voor zo'n half miljoen euro.