Vincent Kompany wint met Burnley in de FA Cup na een laat doelpunt: "We blijven ook aan het einde sterk"

Burnley staat in de 1/8-finales van de FA Cup. Het won dankzij een laat doelpunt van Nathan Tella.

"We begonnen uitstekend", vertelde Vincent Kompany na de wedstrijd via de kanalen van Burnley. "Maar daarna zakten we weer weg en slikten we dat doelpunt." Zo stond het na 3 minuten 1-1 en dat was ook de ruststand.

"Maar in de 2e helft vonden we een manier om toch tegen Ipswich Town (League One, red.) te kunnen winnen", ging Kompany verder. Uiteindelijk viel er ook een doelpunt van Nathan Tella waardoor Burnley naar de 1/8-finales van de FA Cup gingen. "Dat doelpunt bewijst dat we ook op het einde van de wedstrijd sterk kunnen zijn."

In de volgende ronde van de FA Cup speelt Burnley tegen Fleetwood Town die in de League One speelt. Zo komt er nog een extra wedstrijd bij voor Burnley. "Tegen Ipswich speelden enkele spelers die waarschijnlijk die speelminuten nodig hebben en dat is ook goed naar het verdere verloop van het seizoen toe, want we hebben de volledige spelerskern nodig om die vele wedstrijden die er nog aankomen, te kunnen spelen."