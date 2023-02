Scott Parker denkt nog niet aan de Champions League: "Resultaat halen tegen Union is primordiaal"

Club Brugge-coach Scott Parker wacht met het bezoek van Union een grote test en de Champions League loert ook om de hoek.

U kon al lezen hoe Scott Parker op zijn persbabbel deze week de spitspositie en de blessuregevallen besprak. Ook benadrukte de trainer van de landskampioen dat de focus volledig op de competitiematch tegen Union moet liggen, niet op het treffen met Benfica in de Champions League.

Parker is er zeker van dat zijn ploeg niet op twee gedachten zal hinken. "Het is geen moeilijke situatie voor ons. We concentreren ons in de eerste plaats op de match van vrijdag. Er wacht ons een hele lastige ontmoeting met Union, een zeer goede ploeg. Dat is het enige waar we ons dit weekend op concentreren."

Stap vooruit zetten met zege in topaffiche

Na het halen van een punt op de Bosuil is een thuiszege in een topaffiche misschien wel datgene wat Club juist nodig heeft om een grote stap voorwaarts te zetten. "We hebben na vorig weekend een debriefing gehouden en willen nu ons verder ontwikkelen. Vrijdag een resultaat halen is primordiaal."