"Anderlecht kan momenteel niet winnen en tegelijkertijd goed spelen"

Twee maanden geleden kondigde Jesper Fredberg aan dat Anderlecht "moet winnen met mooi voetbal". Intussen is dat nog niet gerealiseerd. Anderlecht pakt wel punten, maar zonder te overtuigen.

In LDH meent analist Alex Teklak dat zoiets toekomstmuziek is. "Momenteel kan Anderlecht niet winnen en goed spelen. Dat is niet de schuld van Jesper Fredberg", aldus Teklak. "Hij kwam aan bij paars-wit en moest uitleggen waarom hij gekozen werd. Hij had toen nog geen besef van de hoop werk dat op de plank lag."

Teklak meent dat de zomermercato het grote doel wordt van de nieuwe CEO Sports. "Hij weet dat er nog veel te doen is. Maar wel opgelet: hij heeft nog nooit zo'n crisis meegemaakt op Anderlecht. De tijd gaat snel voorbij. "