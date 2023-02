Faillissement? Waar is de 15 miljoen transferinkomsten van KV Oostende naartoe? Verbrast en weggegeven

KV Oostende zit alweer eens in zware waters. De club heeft amper nog geld om zijn leveranciers te betalen en bij de jeugdwerking moeten de trainers op hun geld wachten. Ook de spelers wachten bang af of hun tekengelden op hun rekening zullen verschijnen deze maand.

KVO zit intussen op een schuldenberg van vier à vijf miljoen. De vraag is: waar is al het geld van de transfers naartoe? Want sinds de overname door de Amerikaanse eigenaars van PMG heeft Oostende goeie zaken gedaan. Ze verkochten Theate (6,75 miljoen), Hendry (4,5 miljoen), Bataille (2 miljoen) en Hjulsager (1,8 miljoen) voor bijna 15 miljoen opgeteld.

Wel, volgens HLN is dat geld erdoor gedraaid en ook gedeeltelijk gebruikt om zusterclub Nancy te helpen. De investeringsgroep van PMG heeft naast KVO immers ook nog zes andere clubs onder zijn koepel zitten. Daarvan degradeerden Barnsley, Esbjerg en AS Nancy.

Pacific heeft twee opties: ofwel voor een goeie zeven miljoen investeren om de schulden af te betalen en de licentie te verkrijgen, of de boel verkopen. Maar dat wordt in de huidige omstandigheden niet zo makkelijk, zoals ze zelf al ervaarden toen ze Oostende kochten.