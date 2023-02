Union-verdediger voorspelt zege bij Club en looft trainer Geraerts als een durver: "Zijn risico's renderen vaak"

Karel Geraerts heeft al heel wat lof mogen ontvangen. In aanloop naar het treffen met Club gooit ook één van zijn eigen spelers met complimenten.

Dat is Ismael Kandouss, die bij de RTBF ingaat op het feit dat Union Club nog niet kon verslaan. "We willen die tendens omkeren en gaan naar Jan Breydel om te winnen. Het is het moment: we zijn in vorm en kunnen een tikje uitdelen. Een pronostiek? Ik zeg 0-1, doelpunt van Kandouss", lacht de verdediger. "Maar Club Brugge blijft een grote club en is zeker in staat zich te herpakken."

Kandouss verduidelijkt ook het aandeel van Karel Geraerts in het succes van Union. "Geraerts is goed blijven verder surfen op de basis die achtergelaten was door Mazzù en heeft er een kleine persoonlijke touch aan toegevoegd."

Lef

Vooral het lef van de huidige Union-coach is indrukwekkend. "Ik vind dat Geraerts risico's durft nemen en die risico's hebben al vaak gerendeerd. Zoals hij tegen Braga steunpilaar Burgess naar de kant haalde en we terugkwamen tot 3-3! We variëren de momenten waarbij we de tegenstander aan de bal laten en de momenten waarop we druk gaan zetten."