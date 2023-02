AA Gent nog steeds geveld door blessures: Vanhaezebrouck selecteert weer enkele jongelingen én nieuwkomer

Vorige week was er nog de uithaal van Hein Vanhaezebrouck over de werking bij KAA Gent en het gebrek aan eigen jeugd. Tegen Westerlo zitten er toch opnieuw enkele jeugdproducten in de selectie.

De reden is niet ver te zoeken: de Buffalo's kampen nog steeds met enorm veel blessures. Odjidja, Lemajic, Hjulsager, Samoise, Nurio en Tissoudali zijn geblesseerd en dat is misschien wel het lastigste voor Hein Vanhaezebrouck. Donderdag trekt AA Gent namelijk naar Qarabag in de Conference League en met de waslijst aan geblesseerden zal het niet eenvoudig worden om een resultaat te behalen. Gift Maar eerst de competitiewedstrijd in en tegen Westerlo van zaterdag. Daar kan Gent voor het eerst rekenen op aanwinst Gift Orban. De Nigeriaanse spits kwam over van het Noorse Stabaek maar zat tegen Genk nog niet in de selectie wegens administratieve redenen. Wie nog de selectie hebben gehaald zijn Rune Van den Bergh en Ahmed Abdullahi. De eerste is een middenvelder die doorstroomde vanuit de jeugd, die andere een aanvaller die vorige zomer is aangetrokken vanuit het Nigeriaanse voetbal en vooralsnog enkel meespeelde met de beloften van KAA Gent. 🆕 Gift, Van den Bergh en Abdullahi op het blad

🏥 Odjidja, Lemajic, Hjulsager, Samoise, Nurio en Tissoudali



COBW 🔵⚪ | #wesgnt #jpl pic.twitter.com/o1FbAfql41 — KAA Gent (@KAAGent) February 10, 2023