Ivan De Witte wil een misverstand uit de wereld helpen: "Het doet me pijn dat er geïnsinueerd wordt dat Michel Louwagie en ik willen cashen"

Na de partij tegen Westerlo sprak AA Gent voorzitter Ivan De Witte met de pers. Hij wou één groot misverstand uit de wereld helpen.

“Ik spreek al maanden over extra investeringen en daarvoor hebben we gespecialiseerde hulp ingeroepen”, verwijst De Witte naar het Britse investeringsplatform Tifosy dat AA Gent helpt om kapitaal/ovenemer te vinden. “Dat is volgens mij verstandig en professioneel. Dit zijn mensen die ons zowel op het vlak van financiën en de wet kunnen helpen maar ook over internationale voetbalkennis beschikken. Zij zullen ons bijstaan om een investeerder aan te trekken: er is een mondialisering aan de gang. Er moeten overal kapitaalsverhogingen komen en wij willen de trein niet missen”, verteld hij tegenover Gazet van Antwerpen.

Hij wil één misverstand uit de wereld helpen. “Ik wil vooral de club versterken, daar druk ik op. Het doet me pijn dat er geïnsinueerd wordt dat Michel Louwagie en ik willen cashen. Dat is totaal bijkomstig. Het gaat over de toekomst van de club. Dat beeld wil ik vooral corrigeren. Het is een stuk mijn legacy, veel meer dan al de rest. Ik ben niet verbaasd dat het zo moeilijk is, dat komt omdat we zo selectief zijn. Een dossier zoals in Oostende of Luik willen wij niet. Dat weten de mensen in Londen die we onder de arm namen, met zulke pistes moeten ze niet afkomen.”