Sporteconoom legt uit waarom verlies KAA Gent niet dramatisch is, maar het toch moeilijk wordt om een overnemer te vinden

KAA Gent staat te koop. Dat is eigenlijk al een poosje aan de gang, want Ivan De Witte en Michel Louwagie zoeken al een tijdje naar een investeerder/overnemer. Maar er eentje vinden is niet zo makkelijk.

Gent draait wel verlies de voorbije drie jaar, maar problematisch is dat nog niet, vindt sporteconoom Thomas Peeters. "Wellicht had AA Gent gebudgetteerd op een play-off 1-plek, terwijl dat niet gelukt is. Dat maakt een wezenlijk verschil. Een sportief boerenjaar - in de competitie én liefst ook in Europa - is al eens nódig om de mindere jaren op te vangen. Na drie jaar verlies doet AA Gent er goed aan om dit seizoen weer met winst af te sluiten", legt hij uit in HLN.

Maar de Buffalo's blijven wel een sterk product. "AA Gent heeft een sterke basis en een nieuw stadion. Zo veel werk is er niet als nieuwe investeerder om de situatie om te draaien. Met AA Gent koop je geen met schulden beladen club. Anderzijds kóst het je daardoor ook meer. De Witte gaat AA Gent - bij wijze van spreken - niet gratis weggeven, hé. Terwijl het voor investeerders vaak interessanter is om een club voor ‘peanuts’ over te nemen en er een meerwaarde op te creëren."