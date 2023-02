Franky Dury ziet 'redder van Zulte Waregem': "Zonder hem geen voetbal aan de Gaverbeek"

Zulte Waregem kan dit weekend uit de degradatiezone klimmen als ze zelf winnen van Oostende en Kortrijk verliest van Standard. Voor ex-coach Franky Dury bestaat er zelfs geen twijfel dat Essevee zich gaat redden.

Dury acht daar twee personen verantwoordelijk voor. “Ik ben er honderd procent zeker van dat ze zich gaan redden. Sedert mijn vertrek wil ik pluimen op de hoed steken van eigenaar Tony Beeuwsaert, die de club financieel geweldig ondersteunt", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Zonder hem geen voetbal aan de Gaverbeek. En ook zijn zoon Michiel verdient complimenten voor het idee om Ruud Vormer en Christian Brüls naar Waregem te halen. De impact van die twee ervaren spelers is enorm.”

Die transfers zijn ook wel doorslaggevend gebleken al. “Ja, dan hadden ze het niet gehaald. Er is vorige zomer een ploeg gebouwd die onvoldoende was voor eerste klasse. Behalve Nicolas Rommens was er geen enkele speler bij die de competitie kende. De vele jonge nieuwkomers waren er gewoon niet klaar voor.”